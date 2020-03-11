НАПК проверяет Бабикова на конфликт интересов в расследованиях ГБР
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку возможного конфликта интересов первого заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова, ранее представлявшего в суде интересы беглого президента Виктора Януковича.
Источник: "Слидство.Инфо" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции и источники в НАПК.
Детали: В соответствии с законом "О предупреждении коррупции", Нацагентство должно проверить, не повлияет ли на объективность и беспристрастность расследований ГБР по Виктору Януковичу тот факт, что Бабиков был за щитником беглого президента. Ведь, как известно, в бюро сейчас передали производства по преступлениям в период Революции Достоинства.
Как сообщили журналистам, основанием для проверки стало заявление народных депутатов от "Голоса".
Что было раньше: Как ранее выявило "Слидство.Инфо", несмотря на публичные возражения, Александр Бабиков действительно представлял интересы Януковича в суде. Редакция получила аудиозаписи из заседаний, а также проанализировала документы, подтверждающие то, что он был адвокатом президента-беглеца.
Предыстория:
- 20 января временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы на назначение заместителей – Александра Бабикова и Александра Соколова.
- Конкурс на должности заместителей директора был объявлен в канун нового года и с нарушением законодательства. Бабикова также назначили вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам.
- Бабиков работал адвокатом в объединении Aver Lex, известной защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, Бабиков лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев. В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.