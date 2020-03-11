Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК проверяет Бабикова на конфликт интересов в расследованиях ГБР

Среда, 11 марта 2020, 09:58
НАПК проверяет Бабикова на конфликт интересов в расследованиях ГБР

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку возможного конфликта интересов первого заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова, ранее представлявшего в суде интересы беглого президента Виктора Януковича.

Источник: "Слидство.Инфо" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции и источники в НАПК.

Детали: В соответствии с законом "О предупреждении коррупции", Нацагентство должно проверить, не повлияет ли на объективность и беспристрастность расследований ГБР по Виктору Януковичу тот факт, что Бабиков был за щитником беглого президента. Ведь, как известно, в бюро сейчас передали производства по преступлениям в период Революции Достоинства.

Как сообщили журналистам, основанием для проверки стало заявление народных депутатов от "Голоса".

Что было раньше: Как ранее выявило "Слидство.Инфо", несмотря на публичные возражения, Александр Бабиков действительно представлял интересы Януковича в суде. Редакция получила аудиозаписи из заседаний, а также проанализировала документы, подтверждающие то, что он был адвокатом президента-беглеца.

Предыстория:

  • 20 января временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы на назначение заместителей – Александра Бабикова и Александра Соколова.
  • Конкурс на должности заместителей директора был объявлен в канун нового года и с нарушением законодательства. Бабикова также назначили вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам. 
  • Бабиков работал адвокатом в объединении Aver Lex, известной защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, Бабиков лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев. В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: