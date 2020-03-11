НАПК проверяет Бабикова на конфликт интересов в расследованиях ГБР

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку возможного конфликта интересов первого заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова, ранее представлявшего в суде интересы беглого президента Виктора Януковича.

Источник: "Слидство.Инфо" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции и источники в НАПК.

Детали: В соответствии с законом "О предупреждении коррупции", Нацагентство должно проверить, не повлияет ли на объективность и беспристрастность расследований ГБР по Виктору Януковичу тот факт, что Бабиков был за щитником беглого президента. Ведь, как известно, в бюро сейчас передали производства по преступлениям в период Революции Достоинства.

Как сообщили журналистам, основанием для проверки стало заявление народных депутатов от "Голоса".

Что было раньше: Как ранее выявило "Слидство.Инфо", несмотря на публичные возражения, Александр Бабиков действительно представлял интересы Януковича в суде. Редакция получила аудиозаписи из заседаний, а также проанализировала документы, подтверждающие то, что он был адвокатом президента-беглеца.

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