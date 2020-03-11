Літню Олімпіаду можуть перенести на 2 роки через коронавірус
Майбутні літні Олімпійські ігри, швидше за все, відкладуть на один або два роки, якщо вони не відбудуться за графіком через побоювання з приводу спалаху коронавірусу.
Джерело: Reuters із посиланням The Wall Street Journal
Деталі: Член виконавчого комітету Токіо-2020 Харуюкі Такахаші заявив, що інші варіанти - наприклад, проводити Ігри без глядачів або повністю скасувати їх - матимуть серйозні фінансові наслідки. Таким чином, відстрочка буде найкращим варіантом, якщо Ігри розпочнуться не за графіком.
Хоча гроші відіграють важливу роль в прийнятті рішень, слід зазначити, що поширення коронавірусу вже значно вплинуло на міжнародні види спорту в усьому світі.
В Японії передсезонні ігри в бейсбол проводяться на порожніх стадіонах. У понеділок офіційні представники Nippon Professional Baseball оголосили, що сезон, який спочатку мав відкритися 20 березня, почнеться не раніше, ніж у квітні.
Нагадаємо: Товариські матчі з футболу України проти Франції та Польщі відбудуться за порожніх трибун. Через коронавірус "Шахтар" і "Вольфсбург" у Лізі Європи зіграють без глядачів.
Передісторія:
- На невідомий раніше коронавірус COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на 11 березня, за час поширення коронавірусу зареєстровано 118 745 випадків інфікування, вилікувано 65 740 осіб.