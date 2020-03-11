Літню Олімпіаду можуть перенести на 2 роки через коронавірус

Майбутні літні Олімпійські ігри, швидше за все, відкладуть на один або два роки, якщо вони не відбудуться за графіком через побоювання з приводу спалаху коронавірусу.

Джерело: Reuters із посиланням The Wall Street Journal

Деталі: Член виконавчого комітету Токіо-2020 Харуюкі Такахаші заявив, що інші варіанти - наприклад, проводити Ігри без глядачів або повністю скасувати їх - матимуть серйозні фінансові наслідки. Таким чином, відстрочка буде найкращим варіантом, якщо Ігри розпочнуться не за графіком.

Хоча гроші відіграють важливу роль в прийнятті рішень, слід зазначити, що поширення коронавірусу вже значно вплинуло на міжнародні види спорту в усьому світі.

В Японії передсезонні ігри в бейсбол проводяться на порожніх стадіонах. У понеділок офіційні представники Nippon Professional Baseball оголосили, що сезон, який спочатку мав відкритися 20 березня, почнеться не раніше, ніж у квітні.