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Літню Олімпіаду можуть перенести на 2 роки через коронавірус

Середа, 11 березня 2020, 10:30
Літню Олімпіаду можуть перенести на 2 роки через коронавірус

Майбутні літні Олімпійські ігри, швидше за все, відкладуть на один або два роки, якщо вони не відбудуться за графіком через побоювання з приводу спалаху коронавірусу.

Джерело: Reuters із посиланням The Wall Street Journal

Деталі: Член виконавчого комітету Токіо-2020 Харуюкі Такахаші заявив, що інші варіанти - наприклад, проводити Ігри без глядачів або повністю скасувати їх - матимуть серйозні фінансові наслідки. Таким чином, відстрочка буде найкращим варіантом, якщо Ігри розпочнуться не за графіком.

Хоча гроші відіграють важливу роль в прийнятті рішень, слід зазначити, що поширення коронавірусу вже значно вплинуло на міжнародні види спорту в усьому світі.

В Японії передсезонні ігри в бейсбол проводяться на порожніх стадіонах. У понеділок офіційні представники Nippon Professional Baseball оголосили, що сезон, який спочатку мав відкритися 20 березня, почнеться не раніше, ніж у квітні.

Нагадаємо: Товариські матчі з футболу України проти Франції та Польщі відбудуться за порожніх трибун. Через коронавірус "Шахтар" і "Вольфсбург" у Лізі Європи зіграють без глядачів.

Передісторія:

  • На невідомий раніше коронавірус COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 11 березня, за час поширення коронавірусу зареєстровано 118 745 випадків інфікування, вилікувано 65 740 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019ОлімпіадаЯпонія
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