Летнюю Олимпиаду могут перенести на 2 года из-за коронавируса
Предстоящие летние Олимпийские игры, скорее всего, будут отложены на один или два года, если они не состоятся по графику из-за опасений по поводу вспышки коронавируса.
Источник: Reuters со ссылкой The Wall Street Journal
Детали: Член исполнительного комитета Токио-2020 Харуюки Такахаши заявил, что другие варианты – например, проводить Игры без зрителей или полностью отменить их - будут иметь серьезные финансовые последствия. Таким образом, отсрочка будет лучшим вариантом, если Игры начнутся не по графику.
Хотя деньги играют важную роль в принятии решений, следует отметить, что распространение коронавируса уже оказало значительное влияние на международные виды спорта во всем мире.
В Японии предсезонные игры в бейсбол проводятся на пустых стадионах. В понедельник официальные представители Nippon Professional Baseball объявили, что сезон, который первоначально должен был открыться 20 марта, начнется не раньше, чем в апреле.
Напомним: Товарищеские матчи по футболу Украина против Франции и Польши состоятся при пустых трибунах. Из-за коронавируса "Шахтер" и "Вольфсбург" в Лиге Европы сыграют без зрителей.
Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- По состоянию на 11 марта, за время распространения коронавируса зарегистрировано 118 745 случаев инфицирования, вылечено 65 740 человек.