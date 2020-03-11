Летнюю Олимпиаду могут перенести на 2 года из-за коронавируса

1568 просмотров
Среда, 11 марта 2020, 11:30

Предстоящие летние Олимпийские игры, скорее всего, будут отложены на один или два года, если они не состоятся по графику из-за опасений по поводу вспышки коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой The Wall Street Journal

Детали: Член исполнительного комитета Токио-2020 Харуюки Такахаши заявил, что другие варианты – например, проводить Игры без зрителей или полностью отменить их - будут иметь серьезные финансовые последствия. Таким образом, отсрочка будет лучшим вариантом, если Игры начнутся не по графику.

Хотя деньги играют важную роль в принятии решений, следует отметить, что распространение коронавируса уже оказало значительное влияние на международные виды спорта во всем мире.

В Японии предсезонные игры в бейсбол проводятся на пустых стадионах. В понедельник официальные представители Nippon Professional Baseball объявили, что сезон, который первоначально должен был открыться 20 марта, начнется не раньше, чем в апреле.

Напомним: Товарищеские матчи по футболу Украина против Франции и Польши состоятся при пустых трибунах. Из-за коронавируса "Шахтер" и "Вольфсбург" в Лиге Европы сыграют без зрителей.

Предыстория: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • По состоянию на 11 марта, за время распространения коронавируса зарегистрировано 118 745 случаев инфицирования, вылечено 65 740 человек. 

Темы: коронавирус Covid-2019 Олимпиада Япония


powered by lun.ua
Материалы по теме
Киев идет на карантин: закроют школы, садики, кинотеатры – Кличко 11 марта 2020, 11:27
В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса 11 марта 2020, 10:34
Разумков отменил зарубежные командировки нардепов из-за коронавируса 11 марта 2020, 09:52
Все новости
Главные новости
Киев идет на карантин: закроют школы, садики, кинотеатры – Кличко
Зеленский: Не советую думать, что наше желание мира ослабляет способность дать отпор
Зеленский представил нового министра обороны
Разумков отменил зарубежные командировки нардепов из-за коронавируса
Все новости
психология

Психология паники: как ее избежать?

поясняет Супрун

Почему необходимо постоянно очищать свой смартфон?

Опыт

15 минут в день тет-а-тет с ребенком сделают жизнь спокойнее

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!