Летнюю Олимпиаду могут перенести на 2 года из-за коронавируса

Предстоящие летние Олимпийские игры, скорее всего, будут отложены на один или два года, если они не состоятся по графику из-за опасений по поводу вспышки коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой The Wall Street Journal

Детали: Член исполнительного комитета Токио-2020 Харуюки Такахаши заявил, что другие варианты – например, проводить Игры без зрителей или полностью отменить их - будут иметь серьезные финансовые последствия. Таким образом, отсрочка будет лучшим вариантом, если Игры начнутся не по графику.

Хотя деньги играют важную роль в принятии решений, следует отметить, что распространение коронавируса уже оказало значительное влияние на международные виды спорта во всем мире.

В Японии предсезонные игры в бейсбол проводятся на пустых стадионах. В понедельник официальные представители Nippon Professional Baseball объявили, что сезон, который первоначально должен был открыться 20 марта, начнется не раньше, чем в апреле.

Напомним: Товарищеские матчи по футболу Украина против Франции и Польши состоятся при пустых трибунах. Из-за коронавируса "Шахтер" и "Вольфсбург" в Лиге Европы сыграют без зрителей.

Предыстория: