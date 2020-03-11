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ООС: під Пісками українські бійці відповіли окупантам, ворог зазнав втрат

Середа, 11 березня 2020, 14:09
Ілюстративне фото

Підрозділи Об’єднаних сил завдали удару у відповідь по російсько-окупаційних військах в районі селища Піски 10 березня, внаслідок чого бойовики зазнали втрат. 

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Після закінчення бою (в районі населеного пункту Піски - ред.), з уражених позицій противник почав вивозити вбитих та поранених. Всього було задіяно до чотирьох медичних евакуаторів. 

Втрати противника на цій ділянці склали до трьох вбитих та до п’яти поранених різного ступеня важкості".

Деталі: Як зазначають у пресцентрі, підрозділи Об’єднаних сил застосували різні засоби ураження для знищення ворожого розрахунку ПТРК, який 10 березня підбив автомобіль з українськими військовими.

Розрахунок ПТРК у ході операції знищили - один оператор був убитий, інший важко поранений.

Передісторія:

  • 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.
  • Спочатку зазначалося, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у військовий вантажний автомобіль ООС один військовослужбовець загинув і четверо зазнали поранень. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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