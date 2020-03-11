ООС: под Песками украинские бойцы ответили оккупантам, враг понес потери
Подразделения Объединенных сил нанесли удар по российско-оккупационным войскам в районе поселка Пески 10 марта, в результате чего боевики понесли потери.
Источник: пресс-служба ООС
Дословно: "После окончания боя (в районе населенного пункта Пески - ред.), с пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов.
Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести".
Детали: Как отмечают в пресс-центре, подразделения Объединенных сил применили различные средства поражения для уничтожения вражеского расчета ПТРК, который 10 марта подбил автомобиль с украинскими военными.
Расчет ПТРК в ходе операции был уничтожен - один оператор был убит, другой тяжело ранен.
Предыстория:
- 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.
- Сначала отмечалось, что в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в военный грузовой автомобиль ООС один военнослужащий погиб и четверо получили ранения. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести.