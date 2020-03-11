ООС: под Песками украинские бойцы ответили оккупантам, враг понес потери

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Среда, 11 марта 2020, 15:09
Иллюстративное фото

Подразделения Объединенных сил нанесли удар по российско-оккупационным войскам в районе поселка Пески 10 марта, в результате чего боевики понесли потери.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "После окончания боя (в районе населенного пункта Пески - ред.), с пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов.

Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести".

Детали: Как отмечают в пресс-центре, подразделения Объединенных сил применили различные средства поражения для уничтожения вражеского расчета ПТРК, который 10 марта подбил автомобиль с украинскими военными.

Расчет ПТРК в ходе операции был уничтожен - один оператор был убит, другой тяжело ранен.

Предыстория:

  • 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.
  • Сначала отмечалось, что в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в военный грузовой автомобиль ООС один военнослужащий погиб и четверо получили ранения. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


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