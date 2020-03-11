Арахамія пропонує відправити Медведчука і Кº на карантин після вояжу до Москви
Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що членів фракції "Опозиційна платформа - За життя", які відвідали російську Держдуму, потрібно відправити на карантин після повернення додому.
Джерело: Арахамія у коментарі журналістам, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Вважаю, що вони (члени ОПЗЖ, які відвідують Держдуму - ред.) мають проходити карантин... А чому ні? Вони поїхали... Ви ж знаєте, що пан Разумков (голова ВР Дмитро Разумков - ред.) зранку видав указ про те, що не можна їздити за кордон з метою зниження ризиків захворювання.
Вони їздили ...туди, де є багато захворілих. Я думаю, що там високі ризики. Вони мають проходити карантин не в стінах Верховної Ради".
Деталі: Крім того, за словами Арахамії, необхідно направити запит у Службу безпеки України щодо законності цієї поїздки.
Пряма мова: "Вони їдуть у країну-агресор, якісь перемовини, щось фотографують. Я взагалі не розумію, законно це чи незаконно. Треба це перевіряти. Точно треба робити якийсь запит у Службу безпеки України і надати юридичну консультацію. Виглядає це дуже погано".
Передісторія:
- 11 березня з’явилася інформація, що один із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук поговорив у Москві про "парламентський вимір "нормандського формату" з президентом Росії Володимиром Путіним, який окупував український Крим і веде війну на Донбасі.
- Також ОПЗЖ повідомляла, що їхня делегація зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві.
- Нещодавно депутат від ОПЗЖ Олег Волошин відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї від партії "Республіканці" Жаном-Люком Рейтцером, який пізніше потрапив до реанімації через ускладення внаслідок зараження коронавірусом. Тепер депутат від ОПЗЖ перебуває в самоізоляції.
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня. Він не передбачає паузу в роботі органів влади: парламент збереться на засідання 17 березня.