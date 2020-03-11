Арахамія пропонує відправити Медведчука і Кº на карантин після вояжу до Москви

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що членів фракції "Опозиційна платформа - За життя", які відвідали російську Держдуму, потрібно відправити на карантин після повернення додому.

Джерело: Арахамія у коментарі журналістам, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Вважаю, що вони (члени ОПЗЖ, які відвідують Держдуму - ред.) мають проходити карантин... А чому ні? Вони поїхали... Ви ж знаєте, що пан Разумков (голова ВР Дмитро Разумков - ред.) зранку видав указ про те, що не можна їздити за кордон з метою зниження ризиків захворювання.

Вони їздили ...туди, де є багато захворілих. Я думаю, що там високі ризики. Вони мають проходити карантин не в стінах Верховної Ради".

Деталі: Крім того, за словами Арахамії, необхідно направити запит у Службу безпеки України щодо законності цієї поїздки.

Пряма мова: "Вони їдуть у країну-агресор, якісь перемовини, щось фотографують. Я взагалі не розумію, законно це чи незаконно. Треба це перевіряти. Точно треба робити якийсь запит у Службу безпеки України і надати юридичну консультацію. Виглядає це дуже погано".

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