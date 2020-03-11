Арахамия предлагает отправить Медведчука и Кº на карантин после вояжа в Москву
Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые посетили российскую Госдуму, нужно отправить на карантин после возвращения домой.
Источник: Арахамия в комментарии журналистам, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Считаю, что они (члены ОПЗЖ, посещающие Госдуму - ред.) должны проходить карантин... А почему нет? Они поехали... Вы же знаете, что господин Разумков (председатель ВР Дмитрий Разумков - ред.) утром издал указ о том, что нельзя ездить за границу с целью снижения рисков заболевания.
Они ездили... туда, где много заболевших. Я думаю, что там высокие риски. Они должны проходить карантин не в стенах Верховной Рады".
Детали: Кроме того, по словам Арахамия, необходимо направить запрос в Службу безопасности Украины относительно законности этой поездки.
Прямая речь: "Они едут в страну-агрессор, какие-то переговоры, что-то фотографируют. Я вообще не понимаю, законно это или незаконно. Надо это проверять. Точно надо делать какой-то запрос в Службу безопасности Украины и предоставить юридическую консультацию. Выглядит это очень плохо".
Предыстория:
- 11 марта появилась информация, что один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поговорил в Москве с президентом России Владимиром Путиным, который оккупировал украинский Крым и ведет войну на Донбассе.
- Также ОПЗЖ сообщала, что их делегация встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве.
- Недавно депутат от ОПЗЖ Олег Волошин посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи от партии "Республиканцы" Жан-Люком Рейтцером, который позже попал в реанимацию из-за осложнения в результате заражения коронавирусом. Теперь депутат от ОПЗЖ находится в самоизоляции.
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля. Он не предусматривает паузу в работе органов власти: парламент соберется на заседание 17 марта.