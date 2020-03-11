Арахамия предлагает отправить Медведчука и Кº на карантин после вояжа в Москву

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Среда, 11 марта 2020, 18:13

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые посетили российскую Госдуму, нужно отправить на карантин после возвращения домой.

Источник: Арахамия в комментарии журналистам, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Считаю, что они (члены ОПЗЖ, посещающие Госдуму - ред.) должны проходить карантин... А почему нет? Они поехали... Вы же знаете, что господин Разумков (председатель ВР Дмитрий Разумков - ред.) утром издал указ о том, что нельзя ездить за границу с целью снижения рисков заболевания.

Они ездили... туда, где много заболевших. Я думаю, что там высокие риски. Они должны проходить карантин не в стенах Верховной Рады".

Детали: Кроме того, по словам Арахамия, необходимо направить запрос в Службу безопасности Украины относительно законности этой поездки.

Прямая речь: "Они едут в страну-агрессор, какие-то переговоры, что-то фотографируют. Я вообще не понимаю, законно это или незаконно. Надо это проверять. Точно надо делать какой-то запрос в Службу безопасности Украины и предоставить юридическую консультацию. Выглядит это очень плохо".

Темы: Медведчук ОПЗЖ Росcия коронавирус


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