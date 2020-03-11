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Кримінальну справу Фірташа в Іспанії закрили

Середа, 11 березня 2020, 18:17
Кримінальну справу Фірташа в Іспанії закрили

В Іспанії за "браком доказів" закрили справу українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.

Джерело: DW

Деталі: Судове слідче управління №21 Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п'ять років тому проти Дмитра Фірташа.

Суддя обґрунтував своє рішення пропозицією самого слідства, яке призупинило справу ще 30 жовтня 2019 року. Слідство ж виходило з того, що антикорупційна прокуратура Іспанії - ініціатор кримінального переслідування Фірташа - на надала "вагомих доказів" провини підозрюваного.

Олігарха обвинувачували у відмиванні великих сум грошей на території Іспанії та "членстві в злочинному співтоваристві".

Передісторія:

  • Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.
  • США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
  • 25 червня 2019 року Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США.
  • 16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію.
  • Водночас, адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Фірташ залишився в Австрії, доки суд ухвалить рішення щодо цього клопотання.

Українська правда

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Теми: ФірташІспаніясуд
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