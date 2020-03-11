Кримінальну справу Фірташа в Іспанії закрили

В Іспанії за "браком доказів" закрили справу українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.

Джерело: DW

Деталі: Судове слідче управління №21 Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п'ять років тому проти Дмитра Фірташа.

Суддя обґрунтував своє рішення пропозицією самого слідства, яке призупинило справу ще 30 жовтня 2019 року. Слідство ж виходило з того, що антикорупційна прокуратура Іспанії - ініціатор кримінального переслідування Фірташа - на надала "вагомих доказів" провини підозрюваного.

Олігарха обвинувачували у відмиванні великих сум грошей на території Іспанії та "членстві в злочинному співтоваристві".

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