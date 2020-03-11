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Уголовное дело Фирташа в Испании закрыли

Среда, 11 марта 2020, 18:17
Уголовное дело Фирташа в Испании закрыли

В Испании через "недостаточность улик" закрыли дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег.

Источник: DW

Детали: Судебное следственное управление №21 Барселоны сдало в архив уголовное дело, возбужденное пять лет назад против Дмитрия Фирташа.

Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019. Следствие же исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - на предоставила "веских доказательств" вины подозреваемого.

Олигарха обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании и "членстве в преступном сообществе".

Предыстория:

  • Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро, и с тех пор олигарх оспаривал свою экстрадицию в США.
  • США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
  • 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США.
  • 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию.
  • В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.  Фирташ остался в Австрии, пока суд не примет решение по ходатайству.

Украинская правда
Темы: ФирташИспаниясуд
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