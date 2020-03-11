Уголовное дело Фирташа в Испании закрыли

В Испании через "недостаточность улик" закрыли дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег.

Источник: DW

Детали: Судебное следственное управление №21 Барселоны сдало в архив уголовное дело, возбужденное пять лет назад против Дмитрия Фирташа.

Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019. Следствие же исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - на предоставила "веских доказательств" вины подозреваемого.

Олигарха обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании и "членстве в преступном сообществе".

Предыстория: