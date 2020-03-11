Єрмак у Мінську говорив із людиною Путіна про обмін полоненими

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Середа, 11 березня 2020, 22:57

У Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Сторони вирішили представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі обміну.

Також під час зустрічі обговорювали питання розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у Золотому та Щасті і запровадження Консультативної ради.

Передісторія

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
  • 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
  • 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

Українська правда
Теми: Мінські угоди Донбас Андрій Єрмак обмін


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