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У Мінську Україна та Росія домовилися про обмін полоненими

Середа, 11 березня 2020, 21:57
У Мінську Україна та Росія домовилися про обмін полоненими

Представники України та Росії у Мінську домовилися щодо чотирьох питань врегулювання ситуації на Донбасі, серед яких – наступний обмін полоненими.

Джерело: Офіс президента

Деталі: У Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Сторони вирішили представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі обміну.

Також під час зустрічі обговорювали питання розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у Золотому та Щасті і запровадження Консультативної ради.

Передісторія

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
  • 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
  • 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

Українська правда

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Теми: Мінські угодиДонбасАндрій Єрмакобмін
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