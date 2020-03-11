Представники України та Росії у Мінську домовилися щодо чотирьох питань врегулювання ситуації на Донбасі, серед яких – наступний обмін полоненими.

Джерело: Офіс президента

Деталі: У Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Сторони вирішили представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі обміну.

Також під час зустрічі обговорювали питання розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у Золотому та Щасті і запровадження Консультативної ради.

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