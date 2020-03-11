У Мінську Україна та Росія домовилися про обмін полоненими
Середа, 11 березня 2020, 21:57
Представники України та Росії у Мінську домовилися щодо чотирьох питань врегулювання ситуації на Донбасі, серед яких – наступний обмін полоненими.
Джерело: Офіс президента
Деталі: У Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Сторони вирішили представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі обміну.
Також під час зустрічі обговорювали питання розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у Золотому та Щасті і запровадження Консультативної ради.
Передісторія
- 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
- 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
- 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
Українська правда