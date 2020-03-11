В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Источник: Офис президента

Детали: Стороны решили представить в ТКГ окончательно согласованые списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения.

Также во время встречи обсуждались вопросы разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье и введение Консультативного совета.

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