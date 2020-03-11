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В Минске Украина и Россия договорились об обмене пленными

Среда, 11 марта 2020, 21:57
В Минске Украина и Россия договорились об обмене пленными

Представители Украины и России в Минске договорились по четырем вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, среди которых - следующий обмен пленными.

Источник: Офис президента

Детали: В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Стороны решили представить в ТКГ окончательно согласованые списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения.

Также во время встречи обсуждались вопросы разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье и введение Консультативного совета.

Предыстория:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
  • 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияДонбассАндрей Ермакобмен
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