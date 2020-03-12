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Саммит "Нормандии" будет отложен и может вообще не состояться весной – источник

Четверг, 12 марта 2020, 10:33
Саммит Нормандии будет отложен и может вообще не состояться весной – источник

Встреча лидеров государств в Нормандском формате точно не состоится в апреле, считает представитель официальной Германии, который общался с Европравдой не под запись.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Это заявление не является официальным оповещением, официальное решение об отсрочке саммита еще не принято, однако собеседник, непосредственно занимающийся украинской тематикой, уверен, что завершить подготовку к саммиту вовремя не удастся.

"Мое личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле – возможно, в мае, а возможно, и позже", - объясняет собеседник.

Несмотря на намерение лидеров собраться в апреле, есть необходимость договориться о результативной встрече, а этого пока нет, объясняют в Германии.

"Важнее результат. Лучше немного подождать и тогда получить результат, чтобы президенты ехали на саммит, уже имея какие-то договоренности... Я очень уважаю то, что ваши представители (занимающиеся Нормандией) всегда продолжают - и действуют дальше, и дальше, пока не получится (достичь договоренности. - ЕП)", - объясняет источник.

Также в Германии отмечают, что Украина держит Берлин в курсе переговоров с РФ, в частности, приглашает наблюдать за встречами в Минске.

Ранее в МИД предполагали, что саммит, который должен состояться в Берлине и планировался в апреле, может быть отложен, однако не будет отменен.

Читайте также мнение Курта Волкера в его интервью "Россия не планирует отдавать Донбасс в обозримом будущем".

Более подробную официальную позицию Украины на переговорах с РФ читайте в речи Зеленского в Мюнхене.

Темы: нормандский форматпрезидентЗеленскийДонбассПутин
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