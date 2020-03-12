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Працівникам МЗС дозволили приходити на роботу з дітьми через карантин

Четвер, 12 березня 2020, 11:52
Працівникам МЗС дозволили приходити на роботу з дітьми через карантин

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дозволив працівникам зовнішньополітичного відомства працювати з дому або приходити з дітьми на роботу.

Джерело: відповідь міністра закордонних справ на спільному з міністром інфраструктури брифінгу у Києві

Пряма мова Кулеби: "Я офіційно дозволив співробітникам Міністерства закордонних справ дві речі: по-перше – працювати дистанційно, по-друге – ті батьки, які через запровадження карантину не мають змоги прилаштувати кудись своїх дітей, вони можуть із дітьми приходити на роботу, ми облаштуємо спеціальне місце (для дітей – УП)".

Деталі: Кулеба зазначив, що відповідно до даних ВООЗ діти є найбільш захищеною групою, щодо них зафіксовано найменше випадків зараження коронавірусом.

За його словами, зараз такий момент, коли треба не сіяти паніку, а допомагати один одному.

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Передісторія:

  • 11 березня Кабінет міністрів вирішив запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Введено обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Також заплановано тритижневий "карантин" у навчальних закладах.
  • Київська влада окремо запровадила обмежувальні заходи: з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці будуть закриті, масові зібрання будуть дозволені максимум на 60 людей. 

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МЗСКулеба Дмитро
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