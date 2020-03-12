Работникам МИД разрешили приходить на работу с детьми из-за карантина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позволил работникам внешнеполитического ведомства работать из дома или приходить с детьми на работу.
Источник: ответ министра иностранных дел на совместном с министром инфраструктуры брифинге в Киеве
Прямая речь Кулебы: "Я официально разрешил сотрудникам Министерства иностранных дел две вещи: во-первых – работать дистанционно, во-вторых – те родители, которые из-за введения карантина не имеют возможности пристроить куда-то своих детей, они могут с детьми приходить на работу, мы обустроим специальное место (для детей – УП)".
Детали: Кулеба отметил, что согласно данным ВОЗ дети являются наиболее защищенной группой, у них зафиксировано меньше всего случаев заражения коронавирусом.
По его словам, сейчас такой момент, когда надо не сеять панику, а помогать друг другу.
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Предыстория:
- 11 марта Кабинет министров решил ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Также запланирован трехнедельный "карантина" в учебных заведениях.
- Киевские власти отдельно ввели ограничительные меры: с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы будут закрыты, массовые собрания будут разрешены максимум на 60 человек.