Работникам МИД разрешили приходить на работу с детьми из-за карантина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позволил работникам внешнеполитического ведомства работать из дома или приходить с детьми на работу.

Источник: ответ министра иностранных дел на совместном с министром инфраструктуры брифинге в Киеве

Прямая речь Кулебы: "Я официально разрешил сотрудникам Министерства иностранных дел две вещи: во-первых – работать дистанционно, во-вторых – те родители, которые из-за введения карантина не имеют возможности пристроить куда-то своих детей, они могут с детьми приходить на работу, мы обустроим специальное место (для детей – УП)".

Детали: Кулеба отметил, что согласно данным ВОЗ дети являются наиболее защищенной группой, у них зафиксировано меньше всего случаев заражения коронавирусом.

По его словам, сейчас такой момент, когда надо не сеять панику, а помогать друг другу.

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