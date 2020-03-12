Поліція затримала 15 хлопців, які напали на Сивохо

Правоохоронці затримали і доставили у поліцейський відділок 15 осіб, які влаштували сварку та штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоху.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Під час презентації Національної платформи примирення і єдності у печерському районі столиці група осіб влаштувала сварку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоху.

Після вчинення правопорушення молодики намагалися втекти, однак 15 активних учасників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень".

Деталі: Зокрема, про своє затримання у Facebook повідомив прессекретар "Нацкорпусу" Роман Чернишов.

Пізніше Чернишов повідомив, що затримали 6-х осіб, а не 15. Наразі вони перебувають у відділку. За його словами, ніхто від правоохоронців не тікав і супротиву не вчиняв.

Зазначається, що поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк 4 років.

Штовханина між представниками «Нацкорпусу» та Сергієм Сівохою pic.twitter.com/DXqxXeeP7g — hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020

Поліція затримала шістьох членів «Нацкорпусу», які зірвали презентацію платформи примирення для Донбасу pic.twitter.com/UujXH9wJuD — hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020

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