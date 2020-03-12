Поліція затримала 15 хлопців, які напали на Сивохо

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Четвер, 12 березня 2020, 13:00

Правоохоронці затримали і доставили у поліцейський відділок 15 осіб, які влаштували сварку та штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоху.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Під час презентації Національної платформи примирення і єдності у печерському районі столиці група осіб влаштувала сварку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоху.

Після вчинення правопорушення молодики намагалися втекти, однак 15 активних учасників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень".

Деталі: Зазначається, що поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк 4 років.

Доповнюється...

Українська правда


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