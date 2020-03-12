Поліція затримала 15 хлопців, які напали на Сивохо
Правоохоронці затримали і доставили у поліцейський відділок 15 осіб, які влаштували сварку та штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоху.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Дослівно: "Під час презентації Національної платформи примирення і єдності у печерському районі столиці група осіб влаштувала сварку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоху.
Після вчинення правопорушення молодики намагалися втекти, однак 15 активних учасників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень".
Деталі: Зокрема, про своє затримання у Facebook повідомив прессекретар "Нацкорпусу" Роман Чернишов.
Пізніше Чернишов повідомив, що затримали 6-х осіб, а не 15. Наразі вони перебувають у відділку. За його словами, ніхто від правоохоронців не тікав і супротиву не вчиняв.
Зазначається, що поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк 4 років.
Штовханина між представниками «Нацкорпусу» та Сергієм Сівохою pic.twitter.com/DXqxXeeP7g— hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020
Поліція затримала шістьох членів «Нацкорпусу», які зірвали презентацію платформи примирення для Донбасу pic.twitter.com/UujXH9wJuD— hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020
Що було раніше:
- 12 березня нібито ветерани полку "Азов" виштовхали радника секретаря РНБО Сергія Сівохо з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі. Йому закидали те, що він говорить про внутрішній конфлікт, а не війну проти Росії.
- Сивохо обступили і на підвищених тонах щось йому доводили. Потім чоловіки зі словами "до побачення" почали виштовхувати радника секретаря РНБО у бік виходу з будівлі. Сивохо впав на підлогу, а потім підвівся і накульгуючи вийшов із зали.
- Пізніше у Facebook Сивохо прокоментував конфлікт. Він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.