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Поліція затримала 15 хлопців, які напали на Сивохо

Четвер, 12 березня 2020, 12:00
Поліція затримала 15 хлопців, які напали на Сивохо

Правоохоронці затримали і доставили у поліцейський відділок 15 осіб, які влаштували сварку та штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоху.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Під час презентації Національної платформи примирення і єдності у печерському районі столиці група осіб влаштувала сварку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоху.

Після вчинення правопорушення молодики намагалися втекти, однак 15 активних учасників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень".

Деталі: Зокрема, про своє затримання у Facebook повідомив прессекретар "Нацкорпусу" Роман Чернишов.

Пізніше Чернишов повідомив, що затримали 6-х осіб, а не 15. Наразі вони перебувають у відділку. За його словами, ніхто від правоохоронців не тікав і супротиву не вчиняв. 

Зазначається, що поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

 

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк 4 років.

Що було раніше: 

  • 12 березня нібито ветерани полку "Азов" виштовхали радника секретаря РНБО Сергія Сівохо з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі. Йому закидали те, що він говорить про внутрішній конфлікт, а не війну проти Росії.
  • Сивохо обступили і на підвищених тонах щось йому доводили. Потім чоловіки зі словами "до побачення" почали виштовхувати радника секретаря РНБО у бік виходу з будівлі. Сивохо впав на підлогу, а потім підвівся і накульгуючи вийшов із зали.
  • Пізніше у Facebook Сивохо прокоментував конфлікт. Він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.

Українська правда

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Теми: СивохоРНБОполіція
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