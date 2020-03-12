Полиция задержала 15 человек, которые напали на Сивохо
Правоохранители задержали и доставили в полицейский участок 15 человек, которые устроили ссору и толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Дословно: "Во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.
После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерское управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений".
Детали: В частности, о своем задержании в Facebook сообщил прессекретар "Нацкорпуса" Роман Чернышев.
Позже Чернышев сообщил, что задержали 6-х человек, а не 15. Сейчас они находятся в отделении. По его словам, никто от правоохранителей не убегал и сопротивления не совершал.
Отмечается, что полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок 4 лет.
Штовханина між представниками «Нацкорпусу» та Сергієм Сівохою pic.twitter.com/DXqxXeeP7g— hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020
Поліція затримала шістьох членів «Нацкорпусу», які зірвали презентацію платформи примирення для Донбасу pic.twitter.com/UujXH9wJuD— hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020
Что было раньше:
- 12 марта якобы ветераны полка "Азов" вытолкали советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с его собственной презентации "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе. Его обвиняли в том, что он говорит о внутреннем конфликте, а не войне против России.
- Сивохо обступили и на повышенных тонах что-то ему доказывали. Затем мужчины со словами "до свидания" начали выталкивать советника секретаря СНБО в сторону выхода из здания. Сивохо упал на пол, а потом встал и прихрамывая вышел из зала.
- Позже в Facebook Сивохо прокомментировал конфликт. Он написал, что нападавшим на него нужен не мир, а война, так как на ней можно заработать.