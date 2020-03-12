Полиция задержала 15 человек, которые напали на Сивохо

Правоохранители задержали и доставили в полицейский участок 15 человек, которые устроили ссору и толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.

После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерское управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений".

Детали: В частности, о своем задержании в Facebook сообщил прессекретар "Нацкорпуса" Роман Чернышев.

Позже Чернышев сообщил, что задержали 6-х человек, а не 15. Сейчас они находятся в отделении. По его словам, никто от правоохранителей не убегал и сопротивления не совершал.

Отмечается, что полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок 4 лет.

Штовханина між представниками «Нацкорпусу» та Сергієм Сівохою pic.twitter.com/DXqxXeeP7g — hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020

Поліція затримала шістьох членів «Нацкорпусу», які зірвали презентацію платформи примирення для Донбасу pic.twitter.com/UujXH9wJuD — hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020

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