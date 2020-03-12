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У Києві напали на головлікаря Інституту раку

Четвер, 12 березня 2020, 12:39
У Києві напали на головлікаря Інституту раку

Головного лікаря Національного інституту раку, онкохірурга Андрія Безносенка побили двоє невідомих біля під’їзду його будинку.

Джерело: пост Безносенка у Facebook, речник поліції Голосіївського району Києва Христина Кір’якова у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Вечір середи 11 березня видався не добрий. Біля 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками.

Не думав, що у 21 сторіччі у столиці европейської держави під камерою спостереження можуть так просто напасти на лікаря, але розумію, що деяким реально припікає".

Деталі: Безносенко додав, що ніколи ні з ким не мав конфліктів, "окрім теперішнього в Національному інституті раку".

Він також зазначив, що розуміє, "ким і для чого це зроблено", і висловив сподівання, що злочин розкриють швидко.

За словами Безносенка, через забої голови та подерті руки він вимушений перенести найближчі операції на пізніше.

На оприлюдненому лікарем відео з камер спостереження видно, як двоє чоловіків чекають на тротуарі, коли повз них проходить Безносенко, вони спершу бризкають йому в обличчя ймовірно з газового балончика, а потім женуться за своєю жертвою.

У поліції Голосіївського району повідомили, що за даним фактом розпочали кримінальне провадження. Але не уточнили, за якою статтею, відзначивши, що справу, можливо, буде  перекваліфіковано. Провадження відкрили за заявою постраждалого.

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Передісторія:

  • Інститут раку постійно потрапляє в корупційні скандали. 
  • У серпні 2019 року столичні правоохоронці спіймали лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, у медустанові пройшли обшуки. 
  • У вересні прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до корупційних схем у медзакладі.
  • У жовтні 2019 року аудит в Інституті раку виявив безсистемні закупівлі та невикористане обладнання.
  • У лютому прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів під час закупівель службовими особами Інституту раку Міністерства охорони здоров’я.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнападмедицина
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