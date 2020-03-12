У Києві напали на головлікаря Інституту раку

Головного лікаря Національного інституту раку, онкохірурга Андрія Безносенка побили двоє невідомих біля під’їзду його будинку.

Джерело: пост Безносенка у Facebook

Пряма мова: "Вечір середи 11 березня видався не добрий. Біля 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками.

Не думав, що у 21 сторіччі у столиці европейської держави під камерою спостереження можуть так просто напасти на лікаря, але розумію, що деяким реально припікає".

Деталі: Безносенко додав, що ніколи ні з ким не мав конфліктів, "окрім теперішнього в Національному інституті раку".

Він також зазначив, що розуміє, "ким і для чого це зроблено", і висловив сподівання, що злочин розкриють швидко.

За словами Безносенка, через забої голови та подерті руки він вимушений перенести найближчі операції на пізніше.

На оприлюдненому лікарем відео з камер спостереження видно, як двоє чоловіків чекають на тротуарі, коли повз них проходить Безносенко, вони спершу бризкають йому в обличчя ймовірно з газового балончика, а потім женуться за своєю жертвою.

"Українська правда" намагається отримати з цього приводу коментарі у поліції.