В Киеве напали на главврача Института рака
Главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко избили двое неизвестных у подъезда его дома.
Источник: пост Безносенко в Facebook
Прямая речь: "Вечер среды 11 марта выдался не добрый. Около 22 часа на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками.
Не думал, что в 21 веке в столице европейской страны под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача, но понимаю, что некоторым реально припекает".
Детали: Безносенко добавил, что никогда ни с кем не имел конфликтов, "кроме настоящего в Национальном институте рака".
Он также отметил, что понимает, "кем и для чего это сделано", и выразил надежду, что преступление будет раскрыто быстро.
По словам Безносенко, из-за ушибов головы и поцарапанных рук он вынужден перенести ближайшие операции на потом.
На обнародованном врачом видео с камер наблюдения видно, как двое мужчин ждут на тротуаре, когда мимо проходит Безносенко, они сначала брызгают ему в лицо вероятно из газового баллончика, а потом гонятся за своей жертвой.
"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в полиции.
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Предыстория:
- Институт рака постоянно попадает в коррупционные скандалы.
- В августе 2019 года столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.
- В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении.
- В октябре 2019 года в Институте рака обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование.
- В феврале прокуратура Киева начала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств при закупках служебными лицами Института рака Министерства здравоохранения.