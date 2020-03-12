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В Киеве напали на главврача Института рака

Четверг, 12 марта 2020, 12:39
В Киеве напали на главврача Института рака

Главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко избили двое неизвестных у подъезда его дома.

Источник: пост Безносенко в Facebook, пресс-офицер полиции Голосеевского района Киева Кристина Кирьякова в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Вечер среды 11 марта выдался не добрый. Около 22 часа на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками.

Не думал, что в 21 веке в столице европейской страны под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача, но понимаю, что некоторым реально припекает".

Детали: Безносенко добавил, что никогда ни с кем не имел конфликтов, "кроме настоящего в Национальном институте рака".

Он также отметил, что понимает, "кем и для чего это сделано", и выразил надежду, что преступление будет раскрыто быстро.

По словам Безносенко, из-за ушибов головы и поцарапанных рук он вынужден перенести ближайшие операции на потом.

На обнародованном врачом видео с камер наблюдения видно, как двое мужчин ждут на тротуаре, когда мимо проходит Безносенко, они сначала брызгают ему в лицо вероятно из газового баллончика, а потом гонятся за своей жертвой.

В полиции Голосеевского района сообщили, что по данному факту начали уголовное производство. Но не уточнили, по какой статье, отметив, что дело, возможно, будет переквалифицировано. Производство открыли по заявлению пострадавшего.

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Предыстория:

  • Институт рака постоянно попадает в коррупционные скандалы.
  • В августе 2019 года столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.
  • В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении. 
  • В октябре 2019 года в Институте рака обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование.
  • В феврале прокуратура Киева начала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств при закупках служебными лицами Института рака Министерства здравоохранения.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевнападениемедицина
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