В Киеве напали на главврача Института рака

7848 просмотров
Четверг, 12 марта 2020, 13:39

Главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко избили двое неизвестных у подъезда его дома.

Источник: пост Безносенко в Facebook

Прямая речь: "Вечер среды 11 марта выдался не добрый. Около 22 часа на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками.

Не думал, что в 21 веке в столице европейской страны под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача, но понимаю, что некоторым реально припекает".

Детали: Безносенко добавил, что никогда ни с кем не имел конфликтов, "кроме настоящего в Национальном институте рака".

Он также отметил, что понимает, "кем и для чего это сделано", и выразил надежду, что преступление будет раскрыто быстро.

По словам Безносенко, из-за ушибов головы и поцарапанных рук он вынужден перенести ближайшие операции на потом.

На обнародованном врачом видео с камер наблюдения видно, как двое мужчин ждут на тротуаре, когда мимо проходит Безносенко, они сначала брызгают ему в лицо вероятно из газового баллончика, а потом гонятся за своей жертвой.

"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в полиции.

Читайте также: Корупциовирус в Институте рака: как зарабатывают на онкобольных под носом у министра

Предыстория:

  • Институт рака постоянно попадает в коррупционные скандалы.
  • В августе 2019 года столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.
  • В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении. 
  • В октябре 2019 года в Институте рака обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование.
  • В феврале прокуратура Киева начала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств при закупках служебными лицами Института рака Министерства здравоохранения.

Украинская правда
Темы: Киев нападение медицина


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве нашли мертвым директора кинотеатра 12 марта 2020, 13:22
УИНП ведет переговоры о переносе останков Ватутина из Мариинского парка 12 марта 2020, 13:21
Киевсовет принял решение, которое разблокирует запуск 4G на всех станциях метро 12 марта 2020, 12:38
Все новости
Главные новости
Евросоюз резко ответил США на недопуск путешественников из Шенгена
В Киеве нашли мертвым директора кинотеатра
Полиция задержала 15 человек, которые напали на Сивохо
Ветераны "Азова" толкнули Сивохо на пол и сорвали его презентацию
Все новости
здоровье

Волосы выпадают! Почему и что с этим делать?

Кино

Сериалы марта-2020: "НульНульНуль", "Замок и ключ", "Я влюбилась в голограмму" и еще 4 новинки

советы

Как говорить с детьми о коронавирусе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів