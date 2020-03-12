В Киеве напали на главврача Института рака

Главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко избили двое неизвестных у подъезда его дома.

Источник: пост Безносенко в Facebook

Прямая речь: "Вечер среды 11 марта выдался не добрый. Около 22 часа на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками.

Не думал, что в 21 веке в столице европейской страны под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача, но понимаю, что некоторым реально припекает".

Детали: Безносенко добавил, что никогда ни с кем не имел конфликтов, "кроме настоящего в Национальном институте рака".

Он также отметил, что понимает, "кем и для чего это сделано", и выразил надежду, что преступление будет раскрыто быстро.

По словам Безносенко, из-за ушибов головы и поцарапанных рук он вынужден перенести ближайшие операции на потом.

На обнародованном врачом видео с камер наблюдения видно, как двое мужчин ждут на тротуаре, когда мимо проходит Безносенко, они сначала брызгают ему в лицо вероятно из газового баллончика, а потом гонятся за своей жертвой.

"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в полиции.

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