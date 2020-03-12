Секретар РНБО відреагував на зірвану презентацію Сивохо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії активістів, які зірвали презентацію "Національної платформи примирення та єдності" його радника Сергія Сивохо.

Джерело: Данілов на своїй сторінці у Facebook

Деталі: Він зазначив, що Сивохо є одним з його 11 позаштатних радників на громадських засадах, і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь яких питань – чи то ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи то питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат чи будь-яких інших.

Водночас Данілов наголосив, що кожен із його радників має свою власну позицію. І тому вважає абсолютно робочою ситуацію, коли позиція позаштатних радників або суттєво відрізняється від його власної позиції, або кардинально з нею розходиться, що трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію. Дискусія ж має відбуватися в цивілізований спосіб.

Пряма мова: "Можливість донесення своєї позиції щодо найскладніших і найпроблемніших питань – невід’ємна риса суспільства вільних людей. Дискусія – це нормальний процес для будь- якої країни, яка вважає себе демократичною.

Застосування фізичної сили, образи починаются там, де закінчуются аргументи. Це те, що сьогодні трапилось з Сергієм Сивохою під час проведення його заходу. Подібні дії є неприпустимими!".

Що передувало: Радника секретаря РНБО Сергія Сивохо виштовхали з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі. За даними ЗМІ, це були ветерани полку "Азов".

Сивохо анонсував старт "Національної платформи примирення і єдності" для того, щоб "допомогти людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути".