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Секретарь СНБО отреагировал на сорванную презентацию Сивохо

Четверг, 12 марта 2020, 13:23
Данилов говорит, что Сивохо не уполномочен представлять интересы СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия активистов, сорвавших презентацию "Национальной платформы примирения и единства" его советника Сергея Сивохо.

Источник: Данилов на своей странице в Facebook

Детали: Он отметил, что Сивохо является одним из его 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по каким-либо вопросам – будь то ситуация на временно оккупированных территориях, вопросы реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.

В то же время Данилов отметил, что каждый из его советников имеет свою собственную позицию. И поэтому считает абсолютно рабочей ситуацию, когда позиция внештатных советников или существенно отличается от его собственной позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию. Дискуссия же должна происходить цивилизованным способом.

Прямая речь: "Возможность донесения своей позиции по сложным и самым проблемным вопросам – неотъемлемая черта общества свободных людей. Дискуссия – это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической.

Применение физической силы, оскорбления починаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия недопустимы!".

Что предшествовало: Советника секретаря СНБО Сергея Сивохо вытолкали с его собственной презентации "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе. По данным СМИ, это были ветераны полка "Азов".

Сивохо анонсировал старт "Национальной платформы примирения и единства" для того, чтобы "помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать".

Украинская правда

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Темы: СивоходракаСНБО
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