Місія ООН: режим "тиші" порушується з обох сторін лінії зіткнення

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні фіксує порушення режиму припинення вогню на Донбасі з обох боків лінії розмежування.

Джерело: голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, яку цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ситуація з безпекою в зоні конфлікту залишається нестабільною... Було декілька сплесків активності у січні та лютому цього року.

Режим припинення вогню продовжують порушувати з обох боків лінії зіткнення".

Деталі: У моніторинговій місії ООН заявили, що простежують тенденції свавільного затримання і тортур на території, яку контролює уряд України, і на території, яку контролюють самопроголошені республіки.

Що було раніше: На початку березня на сході України зафіксовано загострення обстановки на фронті. 8 березня бойовики обстріляли вантажний автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу: один військовий загинув, двоє зазнали поранень, один отримав бойове ураження.

9 березня поблизу Талаківки російські окупанти скинули на автомобіль медиків гранати з безпілотника.

10 березня російські окупаційні війська атакували позиції українських захисників на донецькому напрямку.