Миссия ООН: режим "тишины" нарушается с обеих сторон линии соприкосновения  

1340 просмотров
Четверг, 12 марта 2020, 14:36

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине фиксирует нарушения режима прекращения огня на Донбассе с обеих сторон линии разграничения.

Источник: глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, которую цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Ситуация с безопасностью в зоне конфликта остается нестабильной... Было несколько всплесков активности в январе и феврале этого года.

Режим прекращения огня продолжают нарушать с обеих сторон линии соприкосновения".

Детали: В мониторинговой миссии ООН заявили, что прослеживают тенденции произвольного задержания и пыток на территории, контролируемой правительством Украины, и на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками.

Что было раньше: В начале марта на востоке Украины зафиксировано обострение обстановки на фронте. 8 марта боевики обстреляли грузовой автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса: один военный погиб, двое получили ранения, один получил боевое поражения.

9 марта вблизи Талаковки российские оккупанты сбросили на автомобиль медиков гранаты с беспилотника.

10 марта российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на донецком направлении.



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Киеве напали на главврача Института рака
Евросоюз резко ответил США на недопуск путешественников из Шенгена
В Киеве нашли мертвым директора кинотеатра
Полиция задержала 15 человек, которые напали на Сивохо
Все новости
тест

Допишите 8 историй девушек. Интерактивный текст

Фотопроект

Фотограф фотографировал 4 сестер 43 года подряд

Культура

Тарас Шевченко: почему он стал поэтом №1 в Украине и действительно мы его знаем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!