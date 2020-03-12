Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миссия ООН: режим "тишины" нарушается с обеих сторон линии соприкосновения  

Четверг, 12 марта 2020, 13:36
Миссия ООН: режим тишины нарушается с обеих сторон линии соприкосновения  

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине фиксирует нарушения режима прекращения огня на Донбассе с обеих сторон линии разграничения.

Источник: глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, которую цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Ситуация с безопасностью в зоне конфликта остается нестабильной... Было несколько всплесков активности в январе и феврале этого года.

Режим прекращения огня продолжают нарушать с обеих сторон линии соприкосновения".

Детали: В мониторинговой миссии ООН заявили, что прослеживают тенденции произвольного задержания и пыток на территории, контролируемой правительством Украины, и на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками.

Что было раньше: В начале марта на востоке Украины зафиксировано обострение обстановки на фронте. 8 марта боевики обстреляли грузовой автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса: один военный погиб, двое получили ранения, один получил боевое поражения.

9 марта вблизи Талаковки российские оккупанты сбросили на автомобиль медиков гранаты с беспилотника.

10 марта российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на донецком направлении.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: