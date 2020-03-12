ПЦУ почала опір коронавірусу: у церквах ввели обмеження на поцілунки
Православна церква України запровадила у своїх храмах обмежувальні заходи через світову пандемію нового коронавірусу. Священникам і парафіянам рекомендують менше цілуватися під час вітання, а також утриматися від цілування ікон.
Джерело: повідомлення на сайті ПЦУ
Дослівно: "На час пандемії, а особливо у разі наявності підвищеної небезпеки у конкретних місцевостях, достатнім виявом шанування святинь (хреста, ікон, святих мощей) може бути поклоніння/поклон перед ними, без цілування. Зазначене також може застосовуватися до особистих вітань та вияву пошани між членами Церкви, зокрема між священнослужителями і мирянами під час подання благословення".
Деталі: Крім того, у церквах радять використовувати засоби дезінфекції, зокрема для підтримання чистоти ікон та інших святинь; тимчасово не переносити святині з місць їхнього постійного збереження, використовувати для запивання після прийняття причастя одноразових стаканів або споживання лише антидору (спеціальний хліб для богослужіння - УП).
При цьому ПЦУ не бачить необхідності обмежувати кількість регулярних богослужінь.
У Церкві зазначили, що наступного тижня відбудеться засідання Священного синоду ПЦУ, за підсумками якого буде опублікований загальноцерковний документ з порушених вище питань.
Передісторія:
- Раніше на час карантину в Українській греко-католицькій церкві дозволили не цілувати ікони і слухати служби з дому.
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
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