ПЦУ начала борьбу с коронавирусом: в церквях ввели ограничения на поцелуи

Православная церковь Украины ввела в своих храмах ограничительные меры из-за всемирной пандемии нового коронавируса. Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон.

Источник: сообщение на сайте ПЦУ

Дословно: "На время пандемии, особенно при наличии повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением уважения к святыням (кресту, иконам, святым мощам) может быть поклонение / поклон перед ними, без целования. Указанное также может применяться к личным приветствиям и проявлениям уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при даче благословения".

Детали: Кроме того, в церквях советуют использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь; временно не переносить святыни с мест их постоянного хранения, использовать для запивания после принятия причастия одноразовых стаканов или потребление только антидора (специальный хлеб для богослужения – УП).

При этом ПЦУ не видит необходимости ограничивать количество регулярных богослужений.

В Церкви отметили, что на следующей неделе состоится заседание Священного синода ПЦУ, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам.

Предыстория:

Ранее на время карантина в Украинской греко-католической церкви разрешили не целовать иконы и слушать службы из дома.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

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