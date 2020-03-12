МЗС закликало українців утриматися від поїздок за кордон

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок за межі України.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ

Дослівно: "У зв’язку з офіційним оголошенням 11 березня ц.р. Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) пандемії коронавірусу COVID-19 у світі, а також застереженням щодо зростання найближчим часом кількості нових випадків зараження МЗС України наполегливо рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок за межі України".

Деталі: У міністерстві назвали список країн до яких не варто подорожувати найближчим часом. Це стосується, насамперед, КНР, Республіки Корея, Японії, а також популярних серед українців туристичних напрямків, зокрема Італії, Іспанії, Франції, Греції, ФРН, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Таїланду, Ізраїлю.

Також у відомстві закликали громадян України, які продовжують перебувати за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19, зареєструватися на вебресурсі "ДРУГ".

Слідкувати за рекомендаціями на сайті МЗС України та вебресурсі "Поради подорожуючим від Консульської служби України".

Що було раніше: Міністерство закордонних справ у зв'язку із поширенням у світі COVID-19 підготувало рекомендації для українців.

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