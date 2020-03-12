МЗС закликало українців утриматися від поїздок за кордон
Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок за межі України.
Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ
Дослівно: "У зв’язку з офіційним оголошенням 11 березня ц.р. Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) пандемії коронавірусу COVID-19 у світі, а також застереженням щодо зростання найближчим часом кількості нових випадків зараження МЗС України наполегливо рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок за межі України".
Деталі: У міністерстві назвали список країн до яких не варто подорожувати найближчим часом. Це стосується, насамперед, КНР, Республіки Корея, Японії, а також популярних серед українців туристичних напрямків, зокрема Італії, Іспанії, Франції, Греції, ФРН, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Таїланду, Ізраїлю.
Також у відомстві закликали громадян України, які продовжують перебувати за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19, зареєструватися на вебресурсі "ДРУГ".
Слідкувати за рекомендаціями на сайті МЗС України та вебресурсі "Поради подорожуючим від Консульської служби України".
Що було раніше: Міністерство закордонних справ у зв'язку із поширенням у світі COVID-19 підготувало рекомендації для українців.
Передісторія:
- У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019.
- Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.
- 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.