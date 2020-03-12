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МИД призвал украинцев воздержаться от поездок за границу

Четверг, 12 марта 2020, 17:32
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок за границу

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок за пределы Украины.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел

Дословно: "В связи с официальным объявлением 11 марта с.г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 в мире, а также оговоркой относительно роста в ближайшее время количества новых случаев заражения МИД Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины ".

Детали: В министерстве назвали список стран с которыми не стоит путешествовать в ближайшее время. Это касается, прежде всего, КНР, Кореи, Японии, а также популярных среди украинских туристических направлений, в частности Италии, Испании, Франции, Греции, Германии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Таиланда, Израиля.

Также в ведомстве призвали граждан Украины, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, зарегистрироваться на веб-ресурс "ДРУГ".

Следить за рекомендациями на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины".

Что было раньше: Министерство иностранных дел в связи с распространением в мире COVID-19 подготовило рекомендации для украинцев.

Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Темы: МИДкоронавирусмиртуризм
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