Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем, кроме нардепов и помощников.

Источник: сайт парламента

Детали: Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Согласно документа, он требует:

Временно, до 3 апреля 2020 года, ограничить допуск к зданиям парламента всех, кроме нардепов, работников аппарата, помощников-консультантов нардепов. Председателям комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий проводить заседания этих органов парламента исключительно в административных зданиях Рады. Установить, что должностные лица, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности, приглашенные на заседание комитетов Рады, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий, участвуют в таких заседаниях в режиме видеоконференции, без допуска в помещения парламента. Председателям комитетов организовать осуществление мероприятий по подготовке слушаний в комитетах с учетом этого распоряжения, а также в случае необходимости подготовить предложения по уточнению дат проведения парламентских слушаний в Верховной Раде. Продолжить обработки письменных или электронных обращений граждан, приостановив до 3 апреля личный прием граждан нардепами в административных зданиях парламента. Отменить на период до 3 апреля служебные командировки в пределах Украины работников Рады. От нардепов осуществлять на период карантина международные контакты с помощью электронных средств коммуникации. Рекомендовать народным депутатам ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан. Пазрешить присутствие в Раде журналистов исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания парламента.

Разумков сам проконтролирует выполнение этого распоряжения.

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