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Разумков закрыл журналистам доступ в кулуары Рады из-за коронавируса

Четверг, 12 марта 2020, 18:50
Разумков закрыл журналистам доступ в кулуары Рады из-за коронавируса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем, кроме нардепов и помощников.

Источник: сайт парламента

Детали: Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Согласно документа, он требует:

  1. Временно, до 3 апреля 2020 года, ограничить допуск к зданиям парламента всех, кроме нардепов, работников аппарата, помощников-консультантов нардепов.
  2. Председателям комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий проводить заседания этих органов парламента исключительно в административных зданиях Рады.
  3. Установить, что должностные лица, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности, приглашенные на заседание комитетов Рады, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий, участвуют в таких заседаниях в режиме видеоконференции, без допуска в помещения парламента.
  4. Председателям комитетов организовать осуществление мероприятий по подготовке слушаний в комитетах с учетом этого распоряжения, а также в случае необходимости подготовить предложения по уточнению дат проведения парламентских слушаний в Верховной Раде.
  5. Продолжить обработки письменных или электронных обращений граждан, приостановив до 3 апреля личный прием граждан нардепами в административных зданиях парламента.
  6. Отменить на период до 3 апреля служебные командировки в пределах Украины работников Рады.
  7. От нардепов осуществлять на период карантина международные контакты с помощью электронных средств коммуникации.
  8. Рекомендовать народным депутатам ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан.
  9. Пазрешить присутствие в Раде журналистов исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания парламента.

Разумков сам проконтролирует выполнение этого распоряжения.

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Предыстория:

  • 11 марта Кабинет министров решил ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Также запланирован трехнедельный "карантина" в учебных заведениях.
  • Киевские власти отдельно ввели ограничительные меры: с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы будут закрыты, массовые собрания будут разрешены максимум на 60 человек.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрийкоронавирускарантин
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