У Житомирі розповіли про стан хворої на коронавірус

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Четвер, 12 березня 2020, 20:41

На Житомирщині 70-річна жінка, в якої діагностували коронавірус, перебуває у стані середньої тяжкості, має двостороннє запалення легень.

Джерело: начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик у коментарі "Укрінформу", Житомирська ОДА

Деталі: За словами Суслика, жінка повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім до Радомишля на Житомирщині. Перші симптоми захворювання у неї з’явилися 3 березня.

Після проведення ретельного обстеження у жінки підтвердився коронавірус.

Зараз жінка в інфекційному відділенні Радомишльської районної лікарні. Зазначається, що лікарі, які з нею контактували, ізольовані.

За даними Житомирської ОДА, у родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

Що передувало: Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Передісторія:

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • Першй випадок захворювання на коронавірус в Україні було зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Інфікований – місцевий житель, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

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Теми: коронавірус Covid-2019 здоров'я Житомирщина


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