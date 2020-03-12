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В Житомире рассказали о состоянии больной коронавирусом женщины

Четверг, 12 марта 2020, 19:41
В Житомире рассказали о состоянии больной коронавирусом женщины

В Житомирской области 70-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус, находится в состоянии средней тяжести, имеет двустороннее воспаление легких.

Источник: начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик в комментарии "Укринформу", Житомирская ОГА

Детали: По словам Суслика, женщина вернулась 1 марта из Польши во Львов, а потом в Радомышль Житомирской области. Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта.

После проведения тщательного обследования у женщины подтвердился коронавирус.

Сейчас женщина в инфекционном отделении Радомышльской районной больницы. Отмечается, что все врачи, которые с ней контактировали, изолированы.

По данным Житомирской ОГА, у родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружено, они на обсервации у себя дома.

Что предшествовало: Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • Первый случай заболевания коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновцах. Инфицированный – местный житель, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019здоровьеЖитомирская область
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