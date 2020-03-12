В Житомире рассказали о состоянии больной коронавирусом женщины

4481 просмотр
Четверг, 12 марта 2020, 20:41

В Житомирской области 70-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус, находится в состоянии средней тяжести, имеет двустороннее воспаление легких.

Источник: начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик в комментарии "Укринформу", Житомирская ОГА

Детали: По словам Суслика, женщина вернулась 1 марта из Польши во Львов, а потом в Радомышль Житомирской области. Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта.

После проведения тщательного обследования у женщины подтвердился коронавирус.

Сейчас женщина в инфекционном отделении Радомышльской районной больницы. Отмечается, что все врачи, которые с ней контактировали, изолированы.

По данным Житомирской ОГА, у родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружено, они на обсервации у себя дома.

Что предшествовало: Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • Первый случай заболевания коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновцах. Инфицированный – местный житель, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Темы: коронавирус Covid-2019 здоровье Житомирская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новости 12 марта: коронавирус и Украина, презентация Сивохо, закрытые Штаты Америки 12 марта 2020, 20:49
Разумков закрыл журналистам доступ в кулуары Рады из-за коронавируса 12 марта 2020, 19:50
Коронавирус: Трамп выделил "пакет" помощи для поддержки бизнеса 12 марта 2020, 19:30
Все новости
Главные новости
Зеленский сделал экс-министра заместителем Ермака
В Украине еще два человека заболели коронавирусом
УЕФА отменит Евро-2020 из-за коронавируса – СМИ
Киевсовет разорвал договора аренды с посольством РФ
Все новости
советы

Как эффективно работать из дома и не потерять баланс

исследование

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу

Опыт

Опыт ветерана: Виктор Шинкарук, пограничник, член Украинской сборной "Игр непокоренных"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів