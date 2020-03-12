У місті на Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан

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Четвер, 12 березня 2020, 21:42

В райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час брифінгу, якого цитує "Житомир.Info"

Пряма мова Бунечка: "Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місць знаходження великої кількості людей".

Деталі: Він зауважив, що вводити надзвичайні заходи у всій області чи навіть в межах району наразі не планують.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія:

  • Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Згодом стало відомо, що ця жінка відвідувала церкву після виявлення перших симптомів.
  • Це вже три підтверджені випадки коронавірусу в Україні.
  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Українська правда
Теми: коронавірус Житомир


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