У місті на Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан

В райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час брифінгу, якого цитує "Житомир.Info"

Пряма мова Бунечка: "Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місць знаходження великої кількості людей".

Деталі: Він зауважив, що вводити надзвичайні заходи у всій області чи навіть в межах району наразі не планують.

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