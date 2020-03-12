У місті на Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан
Четвер, 12 березня 2020, 20:42
В райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.
Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час брифінгу, якого цитує "Житомир.Info"
Пряма мова Бунечка: "Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місць знаходження великої кількості людей".
Деталі: Він зауважив, що вводити надзвичайні заходи у всій області чи навіть в межах району наразі не планують.
Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати
Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн
Передісторія:
- Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Згодом стало відомо, що ця жінка відвідувала церкву після виявлення перших симптомів.
- Це вже три підтверджені випадки коронавірусу в Україні.
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
Українська правда