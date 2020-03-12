В городе на Житомирщине, где обнаружили женщину с коронавирусом, вводят чрезвычайное положение

В райцентре Радомышль, в котором у женщины пенсионного возраста был обнаружен коронавирус, вводят чрезвычайное положение.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга, которого цитирует "Житомир.info"

Прямая речь Бунечко: "Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности - закрытие развлекательных заведений и мест нахождения большого количества людей".

Детали: Он отметил, что вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района пока не планируют.

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