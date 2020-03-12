В городе на Житомирщине, где обнаружили женщину с коронавирусом, вводят чрезвычайное положение
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Четверг, 12 марта 2020, 21:42
В райцентре Радомышль, в котором у женщины пенсионного возраста был обнаружен коронавирус, вводят чрезвычайное положение.
Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга, которого цитирует "Житомир.info"
Прямая речь Бунечко: "Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности - закрытие развлекательных заведений и мест нахождения большого количества людей".
Детали: Он отметил, что вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района пока не планируют.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
- Потом стало известно, что женщина посещала церковь после выявления первых симптомов.
- Это уже три подтвержденных случаях коронавируса в Украине.
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украинес 12 марта по 3 апреля.
Украинская правда
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