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У МОЗ розповіли про стан хворого на коронавірус чоловіка

Четвер, 12 березня 2020, 21:18
У МОЗ розповіли про стан хворого на коронавірус чоловіка

Наразі стан у чоловіка з Чернівецької області стабільний, а його дружині проводять тестування на коронавірус.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Йому 64 роки, наразі його стан стабільний. Його дружина, яка повернулась з Італії, протягом останніх 14 днів була єдиною людиною, з якою інфікований тісно контактував.

Наразі сама жінка почувається добре та не має ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести та дослідження.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія:

  • Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Згодом стало відомо, що ця жінка відвідувала церкву після виявлення перших симптомів.
  • Це вже три підтверджені випадки коронавірусу в Україні.
  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірус
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