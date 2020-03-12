У МОЗ розповіли про стан хворого на коронавірус чоловіка
Наразі стан у чоловіка з Чернівецької області стабільний, а його дружині проводять тестування на коронавірус.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Йому 64 роки, наразі його стан стабільний. Його дружина, яка повернулась з Італії, протягом останніх 14 днів була єдиною людиною, з якою інфікований тісно контактував.
Наразі сама жінка почувається добре та не має ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести та дослідження.
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Передісторія:
- Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Згодом стало відомо, що ця жінка відвідувала церкву після виявлення перших симптомів.
- Це вже три підтверджені випадки коронавірусу в Україні.
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.