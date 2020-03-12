У МОЗ розповіли про стан хворого на коронавірус чоловіка

4744 перегляди
Четвер, 12 березня 2020, 22:18

Наразі стан у чоловіка з Чернівецької області стабільний, а його дружині проводять тестування на коронавірус.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Йому 64 роки, наразі його стан стабільний. Його дружина, яка повернулась з Італії, протягом останніх 14 днів була єдиною людиною, з якою інфікований тісно контактував.

Наразі сама жінка почувається добре та не має ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести та дослідження.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія:

  • Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Згодом стало відомо, що ця жінка відвідувала церкву після виявлення перших симптомів.
  • Це вже три підтверджені випадки коронавірусу в Україні.
  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Українська правда
Теми: МОЗ коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ємець продовжить медреформу, але не "руйнуватиме" лікарні 12 березня 2020, 15:22
Головний санлікар каже, що алкоголь від коронавірусу не врятує 12 березня 2020, 13:08
МОЗ рекомендує підприємствам відпускати працівників на дистанційну роботу 12 березня 2020, 12:50
Усі новини
Головні новини
У місті на Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан
Зеленський зробив ексміністерку заступницею Єрмака
В Україні ще дві людини захворіли на коронавірус
УЄФА скасує Євро-2020 через коронавірус – ЗМІ
Усі новини
здоров'я

4 способи безпечних привітань у часи коронавірусу

пояснює Супрун

Чому необхідно постійно очищати свій смартфон?

Пояснюємо

Проблеми з сексом та депресія. Чи є між ними взаємозв'язок