У МОЗ розповіли про стан хворого на коронавірус чоловіка

Наразі стан у чоловіка з Чернівецької області стабільний, а його дружині проводять тестування на коронавірус.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Йому 64 роки, наразі його стан стабільний. Його дружина, яка повернулась з Італії, протягом останніх 14 днів була єдиною людиною, з якою інфікований тісно контактував.

Наразі сама жінка почувається добре та не має ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести та дослідження.

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