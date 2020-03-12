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В Минздраве рассказали о состоянии больного на коронавирус мужчины

Четверг, 12 марта 2020, 21:18
В Минздраве рассказали о состоянии больного на коронавирус мужчины

Сейчас состояние у мужчины из Черновицкой области стабильное, а его жене проводят тестирование на коронавирус.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Ему 64 года, пока его состояние стабильное. Его жена, которая вернулась из Италии, в течение последних 14 дней была единственным человеком, с которым инфицированный тесно контактировал.

Сейчас сама женщина чувствует себя хорошо и не имеет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • Потом стало известно, что женщина посещала церковь после выявления первых симптомов.
  • Это уже три подтвержденных случаях коронавируса в Украине.
  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Украинская правда

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Темы: Минздравкоронавирус
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