В Минздраве рассказали о состоянии больного на коронавирус мужчины

Сейчас состояние у мужчины из Черновицкой области стабильное, а его жене проводят тестирование на коронавирус.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Ему 64 года, пока его состояние стабильное. Его жена, которая вернулась из Италии, в течение последних 14 дней была единственным человеком, с которым инфицированный тесно контактировал.

Сейчас сама женщина чувствует себя хорошо и не имеет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.

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