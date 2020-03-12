В Минздраве рассказали о состоянии больного на коронавирус мужчины
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Четверг, 12 марта 2020, 22:18
Сейчас состояние у мужчины из Черновицкой области стабильное, а его жене проводят тестирование на коронавирус.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: Ему 64 года, пока его состояние стабильное. Его жена, которая вернулась из Италии, в течение последних 14 дней была единственным человеком, с которым инфицированный тесно контактировал.
Сейчас сама женщина чувствует себя хорошо и не имеет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.
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Предыстория:
- Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
- Потом стало известно, что женщина посещала церковь после выявления первых симптомов.
- Это уже три подтвержденных случаях коронавируса в Украине.
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
Украинская правда
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