Коронавирус в Украине: СНБО будет решать, закрывать ли границы

Совет национальной безопасности и обороны 13 марта проведет заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине.

Источник: собеседник УП из окружения президента

Детали: На заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать

Что предшествовало: В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Напомним: