Президент Литви не приїде в Україну через коронавірус

Президент Литви Гітанас Науседа скасував візит до України через китайський коронавірус.

Джерело: Delfi з посиланням на речника президента Антанаса Бубняліса

Деталі: Планувалось, що лідер Литви відвідає Київ наступного тижня, 18-20 березня.

Окрім цього, Науседа мав намір відвідати короля Бельгії. Наразі рішення про цей прийом теж уточнюється.

У кінці березня президент Литви планував взяти участь у робочій сесії Європейської Ради у Брюсселі. Очікується, що з приводу цієї події буде прийнято спільне рішення.

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