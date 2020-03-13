Президент Литви не приїде в Україну через коронавірус
Президент Литви Гітанас Науседа скасував візит до України через китайський коронавірус.
Джерело: Delfi з посиланням на речника президента Антанаса Бубняліса
Деталі: Планувалось, що лідер Литви відвідає Київ наступного тижня, 18-20 березня.
Окрім цього, Науседа мав намір відвідати короля Бельгії. Наразі рішення про цей прийом теж уточнюється.
У кінці березня президент Литви планував взяти участь у робочій сесії Європейської Ради у Брюсселі. Очікується, що з приводу цієї події буде прийнято спільне рішення.
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Нагадаємо:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
- В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.