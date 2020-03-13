Президент Литви не приїде в Україну через коронавірус

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П'ятниця, 13 березня 2020, 00:57
Офіс президента

Президент Литви Гітанас Науседа скасував візит до України через китайський коронавірус. 

Джерело: Delfi з посиланням на речника президента Антанаса Бубняліса

Деталі: Планувалось, що лідер Литви відвідає Київ наступного тижня, 18-20 березня. 

Окрім цього, Науседа мав намір відвідати короля Бельгії. Наразі рішення про цей прийом теж уточнюється. 

У кінці березня президент Литви планував взяти участь у робочій сесії Європейської Ради у Брюсселі. Очікується, що з приводу цієї події буде прийнято спільне рішення.  

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Нагадаємо:

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією. 

Українська правда
Теми: коронавірус Литва Україна


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