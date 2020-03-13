Президент Литвы не приедет в Украину из-за коронавируса

Президент Литвы Гитанас Науседа отменил визит в Украину из-за китайского коронавируса.

Источник: Delfi со ссылкой на пресс-секретаря президента Антанаса Бубнялиса

Детали: Планировалось, что лидер Литвы приедет в Киев на следующей неделе, 18-20 марта.

Кроме этого, Науседа намеревался посетить короля Бельгии. Сейчас решение об этом приеме также уточняется.

В конце марта президент Литвы планировал принять участие в рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе. Ожидается, что по поводу этого события будет принято общее решение.

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Напомним: