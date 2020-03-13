Президент Литвы не приедет в Украину из-за коронавируса

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Пятница, 13 марта 2020, 00:57

Президент Литвы Гитанас Науседа отменил визит в Украину из-за китайского коронавируса.

Источник: Delfi со ссылкой на пресс-секретаря президента Антанаса Бубнялиса

Детали: Планировалось, что лидер Литвы приедет в Киев на следующей неделе, 18-20 марта.

Кроме этого, Науседа намеревался посетить короля Бельгии. Сейчас решение об этом приеме также уточняется.

В конце марта президент Литвы планировал принять участие в рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе. Ожидается, что по поводу этого события будет принято общее решение.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Напомним: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине  зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Украинская правда
Темы: коронавирус Литва Украина


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