У Росії виявили шість нових випадків Covid-19

У Росії зареєстрували шість нових заражених китайським коронавірусом.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Чотирьох інфікованих виявили у Москві. Також по одному випадку підтвердили у Краснодарі та Калінінграді.

Такі дані повідомив оперативний штаб по боротьбі із коронавірусом.

Загалом у Москві зафіксовано 19 випадків зараження. Троє пацієнтів повернулись до столиці РФ тим же рейсом з Італії, що і двоє раніше захворівших.

Усього в Росії 34 інфікованих Covid-19. Із них 31 людина повернулась з-за кордону, два випадки у громадян Китаю, один у італійця.

Декілька осіб вже виписали із лікарень.

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