У Росії виявили шість нових випадків Covid-19

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П'ятниця, 13 березня 2020, 01:22

У Росії зареєстрували шість нових заражених китайським коронавірусом.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Чотирьох інфікованих виявили у Москві. Також по одному випадку підтвердили у Краснодарі та Калінінграді. 

Такі дані повідомив оперативний штаб по боротьбі із коронавірусом. 

Загалом у Москві зафіксовано 19 випадків зараження. Троє пацієнтів повернулись до столиці РФ тим же рейсом з Італії, що і двоє раніше захворівших. 

Усього в Росії 34 інфікованих Covid-19. Із них 31 людина повернулась з-за кордону, два випадки у громадян Китаю, один у італійця.

Декілька осіб вже виписали із лікарень. 

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

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Нагадаємо:

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією. 

Українська правда
Теми: коронавірус Росія


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