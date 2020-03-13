В России обнаружили шесть новых случаев Covid-19
В России зарегистрировали шесть новых зараженных китайским коронавирусом.
Источник: "Интерфакс"
Детали: Четырех инфицированных обнаружили в Москве. Также по одному случаю подтвердили в Краснодаре и Калининграде.
Такие данные сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Всего в Москве зафиксировано 19 случаев заражения. Трое пациентов вернулись в столицу РФ тем же рейсом из Италии, что и два ранее заболевших.
Всего в России 34 инфицированных Covid-19. Из них 31 человек вернулся из-за границы, два случая у граждан Китая, один в итальянца.
Несколько человек уже выписали из больниц.
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Напомним:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
- Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.