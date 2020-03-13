Ціни на маски перевірять – МОЗ

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П'ятниця, 13 березня 2020, 03:09

За дорученням прем’єр-міністра антимонопольний комітет перевірить ціни на засоби індивідуального захисту.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова Ляшка: "Є доручення прем’єр-міністра антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються в протидії захворюванню на коронавірусну інфекцію".

Деталі: Заступник міністра стверджує, що спекулянти будуть притягнуті до відповідальності. На цю тему вже була проведена нарада із представниками Антимонопольного комітету. "Якщо такі факти будуть встановлені, то будуть певні і стягнення або санкції до порушників законодавства", – підсумував Ляшко. 

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Нагадаємо:

  • В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Українська правда
Теми: коронавірус Кабінет міністрів Антимонопольний комітет


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