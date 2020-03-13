Ціни на маски перевірять – МОЗ
За дорученням прем’єр-міністра антимонопольний комітет перевірить ціни на засоби індивідуального захисту.
Джерело: заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу"
Пряма мова Ляшка: "Є доручення прем’єр-міністра антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються в протидії захворюванню на коронавірусну інфекцію".
Деталі: Заступник міністра стверджує, що спекулянти будуть притягнуті до відповідальності. На цю тему вже була проведена нарада із представниками Антимонопольного комітету. "Якщо такі факти будуть встановлені, то будуть певні і стягнення або санкції до порушників законодавства", – підсумував Ляшко.
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