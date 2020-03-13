Цены на маски проверят – МОЗ
По поручению премьер-министра антимонопольный комитет проверит цены на средства индивидуальной защиты.
Источник: заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть"
Прямая речь Ляшко: "Есть поручение премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции".
Детали: Заместитель министра утверждает, что спекулянты будут привлечены к ответственности. На эту тему уже было проведено совещание с представителями Антимонопольного комитета. "Если такие факты будут установлены, то будут определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", – подытожил Ляшко.
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Напомним:
- В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
- О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.