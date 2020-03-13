Цены на маски проверят – МОЗ

По поручению премьер-министра антимонопольный комитет проверит цены на средства индивидуальной защиты.

Источник: заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь Ляшко: "Есть поручение премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции".

Детали: Заместитель министра утверждает, что спекулянты будут привлечены к ответственности. На эту тему уже было проведено совещание с представителями Антимонопольного комитета. "Если такие факты будут установлены, то будут определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", – подытожил Ляшко.

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Напомним: