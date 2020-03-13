У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19

За час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Померли від ускладнень 4720 осіб.

В Італії за добу кількість заражених зросла на 2651 випадок, в Іспанії на 869, у Франції на 595.

У Німеччині за цей час зареєстрували 170 випадків інфікування, в Австрії 56, в Данії 173, Норвегії 104, Швеції 99.

У Китаї, який раніше був лідером за темпами поширення хвороби, за добу з’явилось 11 нових заражених.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

Усього в Італії зафіксовано 15 113 випадків інфікування, із них 1016 завершились летально.

Замикає трійку країн-лідерів за числом заражень Іран. Там нарахували 10075 осіб, які підхопили вірус.

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