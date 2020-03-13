У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19
За час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: Померли від ускладнень 4720 осіб.
В Італії за добу кількість заражених зросла на 2651 випадок, в Іспанії на 869, у Франції на 595.
У Німеччині за цей час зареєстрували 170 випадків інфікування, в Австрії 56, в Данії 173, Норвегії 104, Швеції 99.
У Китаї, який раніше був лідером за темпами поширення хвороби, за добу з’явилось 11 нових заражених.
Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)
Усього в Італії зафіксовано 15 113 випадків інфікування, із них 1016 завершились летально.
Замикає трійку країн-лідерів за числом заражень Іран. Там нарахували 10075 осіб, які підхопили вірус.
Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати
Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн
Нагадаємо:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
- В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.