В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19

За время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Умерли от осложнений 4720 человек.

В Италии за сутки количество зараженных возросло на 2651 случай, в Испании на 869, во Франции на 595.

В Германии за это время зарегистрировали 170 случаев инфицирования, в Австрии 56, в Дании 173, Норвегии 104, Швеции 99.

В Китае, который ранее был лидером по темпам распространения болезни за сутки появилось 11 новых зараженных.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

Всего в Италии зафиксировано 15 113 случаев инфицирования, из них 1016 завершились летально.

Замыкает тройку стран-лидеров по числу заражений Иран. Там насчитали 10075 человек, которые подхватили вирус.

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Напомним: