В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19

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Пятница, 13 марта 2020, 06:31

За время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Умерли от осложнений 4720 человек.

В Италии за сутки количество зараженных возросло на 2651 случай, в Испании на 869, во Франции на 595.

В Германии за это время зарегистрировали 170 случаев инфицирования, в Австрии 56, в Дании 173, Норвегии 104, Швеции 99.

В Китае, который ранее был лидером по темпам распространения болезни за сутки появилось 11 новых зараженных.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

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Напомним: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине  зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Украинская правда
Темы: коронавирус Европа


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