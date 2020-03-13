В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19
За время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: Умерли от осложнений 4720 человек.
В Италии за сутки количество зараженных возросло на 2651 случай, в Испании на 869, во Франции на 595.
В Германии за это время зарегистрировали 170 случаев инфицирования, в Австрии 56, в Дании 173, Норвегии 104, Швеции 99.
В Китае, который ранее был лидером по темпам распространения болезни за сутки появилось 11 новых зараженных.
Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)
Всего в Италии зафиксировано 15 113 случаев инфицирования, из них 1016 завершились летально.
Замыкает тройку стран-лидеров по числу заражений Иран. Там насчитали 10075 человек, которые подхватили вирус.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Напомним:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
- О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.