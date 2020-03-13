Ситуація на Донбасі: 4 обстріли, працюють снайпери

12 березня російські найманці 4 рази відкривали вогонь по позиціях бійців Об’єднаних сил.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також відмічена робота снайперської пари".

Деталі: Обстріли зафіксували біля Водяного, Пісків, Луганського. Неподалік Зайцевого працювали ворожі снайпери.

"Вчора, 12 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – вкотре нагадали у штабі.

Нагадаємо: