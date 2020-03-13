Ситуация на Донбассе: 4 обстрела, работают снайперы

12 марта российские наемники 4 раза открывали огонь по позициям бойцов Объединенных сил.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары".

Детали: Обстрелы зафиксировали у Водяного, Песков, Луганского. Неподалеку Зайцевого работали вражеские снайперы.

"Вчера, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – еще раз напомнили в штабе.

Напомним: