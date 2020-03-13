У трьох пасажирів, яких зняли із рейсу з Мілану, коронавірусу не знайшли

У трьох пасажирів, які подорожували з Мілану в Каїр і, яких зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" та госпіталізували до столичної лікарні, коронавірусу не виявили.

Джерело: Facebook-сторінка першого заступника голови КМДА Микола Поворозника, Telegram-канал МОЗ

Пряма мова Поворозника: "Пасажири літака скаржилися, що хлопці кашляли та приймали таблетки.

Проте на момент госпіталізації у всіх температура нормальна, ознак респіраторного захворювання немає, виявлено помірне почервоніння горла, яке й могло стати причиною кашлю.

Усім пацієнтам проведено експрес тест на covid 19, усі три результати – негативні".

Деталі: Заступник глави КМДА додав, що наразі пацієнтів залишили в лікарні для проведення додаткових обстежень.

Усіх трьох госпіталізували до Олександрівської лікарні Києва.

У МОЗ повідомили, що отримали список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілану. Кожному пасажиру надали інструкцію щодо самоізоляції та направлення найшвидшим часом пройти тест на COVID-19.