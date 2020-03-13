В трех пассажиров, которых сняли с рейса из Милана, коронавируса не нашли

В трех пассажиров, которые путешествовали из Милана в Каир и, которых сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" и госпитализировали в столичную больницу, коронавируса не обнаружили.

Источник: Facebook-страница первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, Telegram-канал Минздрава

Прямая речь Поворозника: "Пассажиры самолета жаловались, что ребята кашляли и принимали таблетки.

Однако на момент госпитализации у всех температура нормальная, признаков респираторного заболевания нет, выявлено умеренное покраснение горла, которое и могло стать причиной кашля.

Всем пациентам проведено экспресс тест на covid 19 все три результата - негативные".

Детали: Заместитель главы КГГА добавил, что сейчас пациентов оставили в больнице для проведения дополнительных обследований.

Всех троих госпитализировали в Александровскую больницу Киева.

В Минздраве сообщили, что получили список пассажиров, находившихся на борту самолета из Милана. Каждому пассажиру предоставили инструкцию по самоизоляции и направление в ближайшее время пройти тест на COVID-19.

Что предшествовало: В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

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Напомним: