Коронавірус: Міністр охорони здоров’я ініціює позачергове засідання Ради

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П'ятниця, 13 березня 2020, 11:46
Ілля Ємець

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець ініціює позачергове засідання Верховної ради заради закону про коронавірус.

Джерело: пресслужба МОЗ

Пряма мова Ємця: "Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати розповсюдження інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам.

Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної ради, на якому ухвалити відповідний закон".

Деталі: Міністр виступив за скликання позачергового засідання Ради, щоб проголосувати за законопроєкт, який передбачає ряд заходів із захисту України для протидії коронавірусній хворобі COVID-19.

Відповідну ініціативу він озвучив13 березня перед засіданням Кабміну.

Що передувало: В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією. 

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

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Нагадаємо:

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Українська правда
Теми: коронавірус Верховна Рада Covid-2019


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