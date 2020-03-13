Коронавирус: Министр здравоохранения инициирует внеочередное заседание Рады

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Пятница, 13 марта 2020, 11:46
Илья Емец

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради закона о коронавирусе.

Источник: пресс служба МОЗ

Прямая речь Емца: "Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам.

Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон".

Детали: Министр выступил за созыв внеочередного заседания Рады, чтобы проголосовать за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите Украины для противодействия коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующую инициативу он озвучив13 марта перед заседанием Кабмина.

Что предшествовало: В Украине  зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Напомним: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Украинская правда
Темы: коронавирус Верховная Рада Covid-2019


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