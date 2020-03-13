Коронавирус: Министр здравоохранения инициирует внеочередное заседание Рады

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради закона о коронавирусе.

Источник: пресс служба МОЗ

Прямая речь Емца: "Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам.

Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон".

Детали: Министр выступил за созыв внеочередного заседания Рады, чтобы проголосовать за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите Украины для противодействия коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующую инициативу он озвучив13 марта перед заседанием Кабмина.

Что предшествовало: В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

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Напомним: