Перед засіданням РНБО Зеленський змінив його склад

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони колишнього генпрокурора та міністрів уряду Олексія Гончарука.

Джерело: офіс президента

Дослівно: "Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України:

Венедіктову Ірину Валентинівну — тимчасово виконуючу обов’язки директора Державного бюро розслідувань;

Кулебу Дмитра Івановича — міністра закордонних справ;

Тарана Андрія Васильовича — міністра оборони;

Уманського Ігоря Івановича — міністра фінансів;

Шмигаля Дениса Анатолійовича — прем’єр-міністра".

Деталі: Також у складі РНБО затвердити Вадима Пристайка, який в уряді Гончарука був міністром закордонних справ. Наразі Пристайко - віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Крім того Зеленський вивіз зі складу РНБО експрем’єра Олексія Гончарука, ексміністра оборони Андрія Загороднюка, колишню міністерку фінансів Оксану Маркарову та ексгенпрокурора Руслана Рябошапку.

Указ набрав чинності з дня його опублікування, 13 березня.

Що було раніше: Напередодні джерела УП повідомили, що РНБО проведе 13 березня засідання, на якому обговорять подальші заходи для боротьби із поширенням коронавірусу і можливе закриття кордонів України.

13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заявив, що ініціює позачергове засідання Верховної ради заради закону про коронавірус.

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