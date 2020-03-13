Перед заседанием СНБО Зеленский сменил его состав
Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего генпрокурора и министров правительства Алексея Гончарука.
Источник: офис президента
Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:
- Венедиктову Ирину Валентиновну - временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований;
- Кулебу Дмитрия Ивановича - министра иностранных дел;
- Тарана Андрея Васильевича - министра обороны;
- Уманского Игоря Ивановича - министра финансов;
- Шмыгаля Дениса Анатольевича - премьер-министра".
Детали: Также в составе СНБО утвердили Вадима Пристайко, который в правительстве Гончарука был министром иностранных дел. Сейчас Пристайко - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Кроме того Зеленский вывез из состава СНБО экс-премьера Алексея Гончарука, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, бывшего министра финансов Оксану Маркарову и экс-генпрокурора Руслана Рябошапку.
Указ вступил в силу со дня его опубликования, 13 марта.
Что было раньше: Накануне источники УП сообщили, что СНБО проведет 13 марта заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса и возможное закрытие границ Украины.
13 марта министр здравоохранения Илья Емец заявил, что инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради закона о коронавирусе.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Напомним:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- В Украине зафиксировано 3 случая заражения новым коронавирусом.