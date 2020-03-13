Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед заседанием СНБО Зеленский сменил его состав

Пятница, 13 марта 2020, 13:14
Перед заседанием СНБО Зеленский сменил его состав

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего генпрокурора и министров правительства Алексея Гончарука.

Источник: офис президента

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

  • Венедиктову Ирину Валентиновну - временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований;
  • Кулебу Дмитрия Ивановича - министра иностранных дел;
  • Тарана Андрея Васильевича - министра обороны;
  • Уманского Игоря Ивановича - министра финансов;
  • Шмыгаля Дениса Анатольевича - премьер-министра".

Детали: Также в составе СНБО утвердили Вадима Пристайко, который в правительстве Гончарука был министром иностранных дел. Сейчас Пристайко - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кроме того Зеленский вывез из состава СНБО экс-премьера Алексея Гончарука, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, бывшего министра финансов Оксану Маркарову и экс-генпрокурора Руслана Рябошапку.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, 13 марта.

Что было раньше: Накануне источники УП сообщили, что СНБО проведет 13 марта заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса и возможное закрытие границ Украины.

13 марта министр здравоохранения Илья Емец заявил, что инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради закона о коронавирусе.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Напомним: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине зафиксировано 3 случая заражения новым коронавирусом. 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСНБОКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Зеленский
Вильнюс – это победа. Бухарест был поражением
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Зеленский объяснил, какими видит условия вступления Украины в НАТО
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: