Перед заседанием СНБО Зеленский сменил его состав

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Пятница, 13 марта 2020, 14:14

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего генпрокурора и министров правительства Алексея Гончарука.

Источник: офис президента

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

  • Венедиктову Ирину Валентиновну - временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований;
  • Кулебу Дмитрия Ивановича - министра иностранных дел;
  • Тарана Андрея Васильевича - министра обороны;
  • Уманского Игоря Ивановича - министра финансов;
  • Шмыгаля Дениса Анатольевича - премьер-министра".

Детали: Также в составе СНБО утвердили Вадима Пристайко, который в правительстве Гончарука был министром иностранных дел. Сейчас Пристайко - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кроме того Зеленский вывез из состава СНБО экс-премьера Алексея Гончарука, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, бывшего министра финансов Оксану Маркарову и экс-генпрокурора Руслана Рябошапку.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, 13 марта.

Что было раньше: Накануне источники УП сообщили, что СНБО проведет 13 марта заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса и возможное закрытие границ Украины.

13 марта министр здравоохранения Илья Емец заявил, что инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради закона о коронавирусе.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Напомним: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине зафиксировано 3 случая заражения новым коронавирусом. 

Украинская правда
Темы: Зеленский СНБО Кабинет министров


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