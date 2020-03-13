Перед заседанием СНБО Зеленский сменил его состав

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего генпрокурора и министров правительства Алексея Гончарука.

Источник: офис президента

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

Венедиктову Ирину Валентиновну - временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований;

Кулебу Дмитрия Ивановича - министра иностранных дел;

Тарана Андрея Васильевича - министра обороны;

Уманского Игоря Ивановича - министра финансов;

Шмыгаля Дениса Анатольевича - премьер-министра".

Детали: Также в составе СНБО утвердили Вадима Пристайко, который в правительстве Гончарука был министром иностранных дел. Сейчас Пристайко - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кроме того Зеленский вывез из состава СНБО экс-премьера Алексея Гончарука, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, бывшего министра финансов Оксану Маркарову и экс-генпрокурора Руслана Рябошапку.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, 13 марта.

Что было раньше: Накануне источники УП сообщили, что СНБО проведет 13 марта заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса и возможное закрытие границ Украины.

13 марта министр здравоохранения Илья Емец заявил, что инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради закона о коронавирусе.

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